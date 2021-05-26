В Уфе прошло открытое первенство Башкирии по художественной гимнастике

Кому достались шоколадные медали и почему башкирские сборницы выступали вне зачета? В Уфе прошло открытое первенство республики по художественной гимнастике. В нем приняли участие 450 спортсменок. Так атлеты и тренеры официально подвели итоги сезона. Одни повысили разряд, другие обкатали новую программу.

Грациозная Золушка на «Аленьком цветочке». Знаменитые сказки Перро и Аксакова переплелись на уфимском ковре. Это завершающий официальный турнир по художественной гимнастике в учебном году, а значит – последняя возможность повысить спортивный разряд перед каникулами или тренировочными сборами. ​

​ Хотела сама собой наслаждаться, не место занять, а чтобы было приятно самой выступать. Виктория Гаджиева, участница соревнований​ ​

В открытом первенстве республики приняли ​ участие гимнастки из разных городов ​ Башкортостана, а также гости из Москвы и Челябинской области. Считается, что на «Аленьком цветочке» выступают еще совсем юные спортсменки, для которых важно получить второй и первый взрослый разряды или закрыть юношескую ступень подготовки.​

​ Изначально этот турнир делался для средних и более слабых девочек. Но сейчас он перерос. Видно, что малышки сейчас довольно таки сильные. Оксана Бикбулатова​, председатель Федерации художественной гимнастики Республики Башкортостан ​

Из общей массы участниц ​выбиваются взрослые спортсменки. Они и выше, и мастеровитее. В тренировочных костюмах с мячами работает сборная команда республики. Гимнастки ​готовятся выступить перед судьями за баллы, но не ради медалей. Их номер все равно останется вне зачета. В этом году сборницы подготовили новую программу. Возможности обкатать ее еще не было, вот и попросились выступить, чтобы понять, над чем еще нужно поработать. Ведь вскоре девушки представят регион на первенстве ПФО и чемпионате России.​

​К нам приезжал постановщик из Москвы и поставил программу. Сюда пришли, чтобы нам ее оценили. Анастасия Логачева, член сборной Республики Башкортостан по художественной гимнастике