В Уфе проходит первенство по футболу зоны «Урал и Западная Сибирь»

Десять лучших команд на уфимском поле. В эти дни столица республики принимает первенство страны по футболу зоны «Урал и Западная Сибирь» среди игроков 2009 года рождения. Матчи второго тура проходят на стадионе «Нефтяник». Башкортостан на соревнованиях представляют сразу четыре коллектива.
Голы на любой вкус и цвет. В этот день уфимцы забивали головой и из штрафной, и угловые. Об этом можно было и не просить. В матче против соперников из города Лысьва команда «Уфа» и так делала все, что умеет. Подопечные Рустема Шаймухаметова после первого тура занимают в первенстве страны второе место. Лидерство в турнире захватила пермская «Академия».
Готовились к турниру не только футболисты, но и болельщики. Родители вооружились телефонами и вели трансляцию матча для тех, кто не попал на игру.
Группа поддержки соперников оказалась менее многочисленной. Поболеть за спортшкольников Лысьвы приехала только одна мама.
Даже при уверенной игре своих подопечных Рустем Шаймухаметов переживает за исход. В итоге встреча футболистов Уфы и Лысьвы завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев турнира. А вратарь уфимской спортшколы так и не поработал в матче. По его воротам соперники нанесли всего пару ударов.
Всего в первенстве России зоны «Урал и Западная Сибирь» среди футболистов 2009 года рождения республику представляют три уфимских коллектива: «Алга», «Академия футбола» и «Уфа», а также команда из Октябрьского «Девон». Все матчи второго тура пройдут в столице республики на поле стадиона «Нефтяник». Последние игры состоятся 29 мая.