В Уфе проходит первенство по футболу зоны «Урал и Западная Сибирь»

Десять лучших команд на уфимском поле. В эти дни столица республики принимает первенство страны по футболу зоны «Урал и Западная Сибирь» среди игроков 2009 года рождения. Матчи второго тура проходят на стадионе «Нефтяник». Башкортостан на соревнованиях представляют сразу четыре коллектива.

Голы на любой вкус и цвет. В этот день уфимцы забивали головой и из штрафной, и угловые. Об этом можно было и не просить. В матче против соперников из города Лысьва команда «Уфа» и так делала все, что умеет. Подопечные Рустема Шаймухаметова после первого тура занимают в первенстве страны второе место. Лидерство в турнире захватила пермская «Академия».

29 мая мы играем с пермской «Академией». Вот мы с ними будет играть в субботу, от этой игры все будет зависеть. Евгений Томаров, тренер команды «Уфа-2009»

Готовились к турниру не только футболисты, но и болельщики. Родители вооружились телефонами и вели трансляцию матча для тех, кто не попал на игру.

Наша команда ФК «Уфа» 2009 года самая лучшая, самая громкая, самая перспективная, потому что у нас самые лучшие парни. Мансур Туляков

Группа поддержки соперников оказалась менее многочисленной. Поболеть за спортшкольников Лысьвы приехала только одна мама.

Помимо меня еще тренер и 20 деток. Настрой у нас боевой, когда мы едем на дальние расстояния. В целом все неплохо, но пока проигрываем. Любовь Веселкова

Даже при уверенной игре своих подопечных Рустем Шаймухаметов переживает за исход. В итоге встреча футболистов Уфы и Лысьвы завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев турнира. А вратарь уфимской спортшколы так и не поработал в матче. По его воротам соперники нанесли всего пару ударов.

50 на 50 сыграли. Передачи и удары были так себе. Александр Лясов, вратарь команды «Уфа-2009»