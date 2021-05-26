Блогеры бросили вызов футбольной команде БСТ

Речь о коллективе «Параголов». В составе соперников команды играют школьники, студенты, художники. Это люди, которые никак не связаны с профессиональным футболом.

Что касается футболистов-любителей канала БСТ, то игроки прошли огонь, воду, медные трубы в прямом смысле слова. И проект «Реальный футбол» тоже. Обычно тренируются раз в неделю в игровом зале спортивно-оздоровительного комплекса БГПУ на Перовской. В преддверии товарищеского матча подготовку усилили, начав тренироваться чаще на открытом поле. Ставку делают в том числе и на "Буффона" команды – специального корреспондента программы «Честно говоря» Тимура Давлетова. Он прошел испытания и в красной зоне, и в прямом эфире проекта Андрея Малахова.