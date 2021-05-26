В Туймазах подвели итоги Кубка Башкирии по плаванию

В соревнованиях принимали участие спортсмены от 13 лет и старше на дистанциях 50 метров вольным стилем, баттерфляем и брассом, а также на 200-метровке вольным стилем, брассом, стометровке на спине, комплекс на 400-метровке.

В эстафете 4 по 50 вольным стилем у девушек от 13 лет победили уфимки, на втором и третьем местах квартеты из Туймазов и Белебея. У молодых людей в этом возрасте победили туймазинцы. Уфимцы стали вторыми, пловцы из Стерлитамака – четвертые. У девушек в эстафете 4 по 50 комплексом снова не было равных уфимкам. Коллектив из Белебея занял второе место, из Туймазов – третье. У молодых людей в этом виде тройка лидеров такова: Туймазы, Нефтекамск, Уфа. Представители столицы республики не смогли выдержать конкуренцию в смешанной эстафете, победили туймазинцы. На втором и третьем местах пловцы из Салавата и Нефтекамска.