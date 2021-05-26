Два участника из Башкирии вошли в число финалистов конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»

В приветственном обращении к финалистам Сергей Кириенко поделился деталями обсуждения итогов Конкурса на заседании Экспертного совета: «Мы договорились, что полные данные на всех финалистов, на всех 137 человек, у нас разбирают все ключевые руководители крупнейших компаний». По его словам, эксперты решили временно отменить правило не уводить друг у друга сотрудников, чтобы каждый конкурсант мог получить наилучшее предложение. «Если до этого вы конкурировали друг с другом, то теперь за вас началась конкуренция», – сказал Сергей Кириенко.