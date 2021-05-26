Жителей Башкирии призвали участвовать в предварительном голосовании электронно

Жителей Башкирии призывают участвовать в предварительном голосовании через интернет. С таким заявлением обратился к гражданам руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров. Напомним, этой осенью в Башкирии состоятся выборы в Госдуму РФ и Горсовет Уфы. ЕР выдвинула своих кандидатов, которым сначала нужно будет пройти праймериз.
Зарегистрироваться на участие в голосовании можно до 30 мая. К тому же, проголосовавшие смогут участвовать в розыгрыше ценных призов.
Итоги предварительного голосования подведут в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на съезде партии. Он пройдет 19 июня в Москве.