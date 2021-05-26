Жителей Башкирии призвали участвовать в предварительном голосовании электронно

«У нас в предварительном голосовании на сайте pg.er.ru зарегистрировалось около 150 тыс. человек. На сегодня проголосовало порядка 30 тысяч. Но именно те, кто проголосует в электронном голосовании, имеют реальную возможность выиграть 40 путёвок в санатории Башкортостана или автомобиль Niva Travel. Учитывая, что в республике смешанное голосование, с точки зрения мотивации гораздо интереснее тем, кто уже зарегистрировался в предварительном голосовании на сайте, проголосовать за кандидатов по выборам в Госдуму РФ и Горсовет Уфы именно в электронном. Потому что они получат возможность поучаствовать в этом розыгрыше. Сам розыгрыш будет осуществлён методом случайных цифр. Те, кто не сможет проголосовать электронно, могут прийти в воскресенье на участок, но там уже не будет розыгрыша»

Рустем Ахмадинуров