В Уфе завершаются съёмки фильма «Уфа – город-герой труда»

25 мая съёмка фильма «Уфа – город-герой труда» прошли на производственной площадке завода, который эвакуировали из Рыбинска во время войны.
ИА «Башинформ» сообщает, что кадры в производственно-технологическом центре проложат мостик между прошлым и настоящим завода.
Главная идея фильма – показать вклад уфимцев в Победу. Картина выиграла конкурс на грант Президента России на развитие гражданского общества в 2021 году.
Премьера фильма «Уфа – город-герой труда» запланирована на конец июня, а в формате сериала он появится на интернет-платформах.
Фото: ИА «Башинформ».