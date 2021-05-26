В Уфе завершаются съёмки фильма «Уфа – город-герой труда»

25 мая съёмка фильма «Уфа – город-герой труда» прошли на производственной площадке завода, который эвакуировали из Рыбинска во время войны.

Фото №1 - В Уфе завершаются съёмки фильма «Уфа – город-герой труда»

ИА «Башинформ» сообщает, что кадры в производственно-технологическом центре проложат мостик между прошлым и настоящим завода.

Фильм будет в жанре «докуфикшн». Это исторические игровые новеллы с вымышленными, но типичными для 1940-х годов персонажами. Судьбы людей мы увидим в контексте реалий того времени.

пресс-служба уфимского предприятия

Главная идея фильма – показать вклад уфимцев в Победу. Картина выиграла конкурс на грант Президента России на развитие гражданского общества в 2021 году.

Премьера фильма «Уфа – город-герой труда» запланирована на конец июня, а в формате сериала он появится на интернет-платформах.

Фото: ИА «Башинформ».

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