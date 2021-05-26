Владимир Груздев об открытии Музея полярников в Уфе: «Это вопрос патриотизма»

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев стал гостем программы «Интервью» на телеканале БСТ. Мы поговорили с ним о значимости открытия Музея полярников имени Валериана Альбанова в Уфе, а также обсудили давление в республике на бизнес, уровень бесплатной юридической помощи в регионе и другие темы.

– Какова цель Вашего визита в Башкортостан?

– У нас открытие музея Валериана Альбанова. Имею непосредственное отношение к Ассоциации полярников. Также Россия приняла на себя эстафету по заседанию во Всемирной ассоциации полярников. Мы здесь, чтобы принять участие в открытии музея. Валериан Альбанов принимал непосредственное участие в открытии наших северных территорий. Это очень интересный человек.

– Какой эффект открытие музея производит на развитие науки и культуры?

– Это вопрос патриотизма. Когда человек вовлекается в профессию, эффект от его работы может быть великим. Будем надеяться, что кто-то из подрастающего поколения заинтересуется этой профессией. Может быть, будут новые открытия. Как мы в свое время приняли участие в погружении на дно Северного Ледовитого океана.

– Какие у вас были ощущения?

– Это был комплекс ощущений. Та радость, что мы смогли это сделать. Готовились несколько лет. Еще было ощущение опасности. Впервые человек погружался на глубину в 4 с половиной километра в точке Северного полюса. Это тоже такой адреналин. Конечно, это географическое открытие. А вот что касается развития науки, Россия после погружения смогла отстоять свою заявку в комиссии ООН по отстаиванию интересов экономических по арктическому шельфу.

– В конце прошлого года Путин подписал стратегию развития Арктики до 2035 года. Какие приоритеты должны быть здесь?

– Одно из направлений – очистка Арктики. У нас было с советских времен много мусора, который оставили в том числе и советские вооруженные силы. А сегодня эта работа по очистке Арктики идет очень активно. В этом помогает и Министерство обороны. И, конечно, говорим о том, что экономическое развитие зависит от Арктики. Нужно аккуратно относиться к нашей природе. Таких случаев, как в Норильске, быть не должно. Это среда обитания. То, где мы живем. Для Китая вопрос климата, например, стоит очень остро.

– Сейчас в Уфе проходит форум «Газ. Нефть. Технологии». Башкортостан на 9-м месте в рейтинге индекса административного давления. Как вы прокомментируете эти данные?

– Это достойный результат. Я думаю, что давать комментарии пока рано. Через неделю состоится ПМЭФ, на котором подведут итоги работы регионов, которые готовит АСИ. Итоги озвучивает Владимир Путин.

– Много обращений сейчас по давлению на бизнес?

– Их достаточно много, поэтому совместно с Борисом Титовым работает центр по защите предпринимателей. Раз в 2 недели рассматриваем обращения и обращаемся в Генпрокуратуру и СК.

– Повторное вождение в нетрезвом виде. Какое оптимальное решение здесь может быть?

– Здесь всегда должна быть найдена золотая середина. Есть инициатива – увеличить наказание, если человек попался повторно. Но нужно заниматься и воспитанием, пропагандой. Дисциплина в целом становится лучше, но мы говорим о повторных нарушителях. Чаще всего те, кто садится за руль, уже лишены прав.

– Что нужно поменять в системе, чтобы побороть злостных неплательщиков алиментов?

– Это очень важный вопрос. В законе не прописано, что является неуплатой. Если алименты у вас 10 тысяч, то вы заплатите 500 рублей и привлечь вас нельзя. Но на эти деньги содержать ребенка нельзя. Когда вы приняли решение завести детей, вы взяли на себя обязательства. Инициатива Верховного суда как раз и говорит о том, что должна быть произведена полная уплата алиментов, установленных судом. Отмечу, что норма в 25 процентов относится не только к несовершеннолетним детям, но и к престарелым родителям.

– Программа социального казначейства сможет улучшить эту ситуацию?

– Сейчас возможности государства должны быть направлены на то, чтобы помочь людям реализовать свои права. Здесь очень важно найти правильную золотую середину, когда интернет помогает человеку, а не мешает.

– У нас в Башкортостане развиваются офисы бесплатной юридической помощи для граждан. Как вы оцениваете практику нашего региона?