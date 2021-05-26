Радию Хабирову представили новый генплан развития Уфы до 2040 года

Сейчас документ проходит обсуждение в инстанциях, а уже в июле он будет вынесен на общественное обсуждение. Нынешний план от 1996 года уже является устаревшим, а потому не отвечает всем требованиям времени. Прогнозируется, что к 2040 году население уфимской агломерации значительно увеличится, а потому ее развитие нужно адаптировать под реалии современности.