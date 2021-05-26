Радию Хабирову представили новый генплан развития Уфы до 2040 года

Накануне на заседании Градостроительного совета главе Башкирии представили генплан, по которому будет развиваться Уфа до 2040 года. Проект разработан специалистами Института генплана Москвы.
Сейчас документ проходит обсуждение в инстанциях, а уже в июле он будет вынесен на общественное обсуждение. Нынешний план от 1996 года уже является устаревшим, а потому не отвечает всем требованиям времени. Прогнозируется, что к 2040 году население уфимской агломерации значительно увеличится, а потому ее развитие нужно адаптировать под реалии современности.
Основной упор сделан на развитие инфраструктуры. Проект предусматривает застройку территорий, прежде всего Забелья и Зауфимья, возведение 10 мостов, строительство новых школ на 117 тысяч мест. Дёма и Затон остаются резервами для пространственного расширения Уфы.