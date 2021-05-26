«Арктика – это невозможно тяжело»: Радий Хабиров принял участие в открытии Музея полярников

В Уфе открыли Музей полярников имени Валериана Альбанова – уроженца Башкортостана, легендарного исследователя Арктики, чьими трудами пользуются специалисты во всем мире. В церемонии принял участие глава республики. Радий Хабиров поблагодарил создателей за успешную работу и отметил, что Башкортостан стал ближе к Арктике.
История Арктики во многом связана с судьбой уроженца Башкортостана Валериана Альбанова, подвигом которого до сих пор восхищаются во всем мире. Его достижение состояло не только в том, что он совершил невероятный по трудности ледовый поход, но главное в том, что сумел сохранить и доставить копию судового журнала с двухгодичными наблюдениями во время рейда. Документы помогли ученым в дальнейшем освоении Северного морского пути. Дневник Альбанова «На юг, к Земле Франца-Иосифа» переиздавался и у нас, и за границей. А экспедиция пропала бесследно. Глава Башкортостана уверен, что музей внесет свой вклад в науку и воспитание подрастающего поколения.
Россия на два ближайших года получила право председательствовать в Арктическом совете, который обеспечивает содействие развитию Арктики, особенно в сфере защиты окружающей среды. Церемония прошла на минувшей неделе в Исландии. Кроме того, в прошлом году президент Владимир Путин подписал указ о стратегии развития Арктической зоны России до 2035 года.
Глава республики поблагодарил всех создателей музея за успешную работу и вручил идейному вдохновителю музея Михаилу Чванову орден Григория Аксакова за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие культуры и высокие достижения в области литературы, плодотворную общественную деятельность.
Экспозиция музея общей площадью более 300 кв. м. Разделы об истории освоения Арктики, роли России в жизни этого северного региона и знаковым исследователям-полярникам, в том числе уроженцам Башкортостана. Можно увидеть карты освоения Арктики и Северного морского пути, движения льдов в Арктике и изменения климата. Пока около 200 экспонатов, в том числе камни, которые вдова одного из полярников передала в дар. Музей открыт, стоимость билетов – от 50 рублей. Также на площадке БГПУ состоялись Альбановские чтения. Блогеры и лидеры общественного мнения также поделились впечатлениями.
Музей полярников имени Валериана Альбанова станет новой достопримечательностью Башкортостана и частью большого музейного квартала Уфы. В шаговой доступности находятся Национальный музей республики, Музей имени Нестерова, Довлатовский переулок, а в планах открыть еще один музей поблизости в честь русского оперного певца Федора Шаляпина, творческий путь которого волею судеб стартовал в Уфе.