«Арктика – это невозможно тяжело»: Радий Хабиров принял участие в открытии Музея полярников

В Уфе открыли Музей полярников имени Валериана Альбанова – уроженца Башкортостана, легендарного исследователя Арктики, чьими трудами пользуются специалисты во всем мире. В церемонии принял участие глава республики. Радий Хабиров поблагодарил создателей за успешную работу и отметил, что Башкортостан стал ближе к Арктике.

История Арктики во многом связана с судьбой уроженца Башкортостана Валериана Альбанова, подвигом которого до сих пор восхищаются во всем мире. Его достижение состояло не только в том, что он совершил невероятный по трудности ледовый поход, но главное в том, что сумел сохранить и доставить копию судового журнала с двухгодичными наблюдениями во время рейда. Документы помогли ученым в дальнейшем освоении Северного морского пути. Дневник Альбанова «На юг, к Земле Франца-Иосифа» переиздавался и у нас, и за границей. А экспедиция пропала бесследно. Глава Башкортостана уверен, что музей внесет свой вклад в науку и воспитание подрастающего поколения.

Все понимают, что Арктика – это невозможно тяжело. Это страшные температуры, это лед, это отсутствие еды и прочее. Но Арктика всегда была овеяна романтизмом. И ничто так не привлекает молодежь, как ощущение романтизма. И романтизм в том числе связан со служением нашей Родине. Освоение Арктики – это большая государственная задача.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - «Арктика – это невозможно тяжело»: Радий Хабиров принял участие в открытии Музея полярников

Россия на два ближайших года получила право председательствовать в Арктическом совете, который обеспечивает содействие развитию Арктики, особенно в сфере защиты окружающей среды. Церемония прошла на минувшей неделе в Исландии. Кроме того, в прошлом году президент Владимир Путин подписал указ о стратегии развития Арктической зоны России до 2035 года.

Конечно, республика здесь идет в ногу с Россией, с повесткой, геоповесткой. Конечно, открытие такого музея интерактивного, в какой-то мере молодежного, где совмещены традиции, история, глубина и подход к воспитанию молодежи, – это событие.

Сергей Корлыханов, заместитель исполнительного директора Русского географического общества

Я надеюсь, что подрастающее поколение эта тема заинтересует, это же романтика, приключения, сейчас интерес к Арктике все больше и больше растет. 

Марина Пацай, вдова руководителя историко-мемориальной экспедиции «По следам двух капитанов»
Фото №2 - «Арктика – это невозможно тяжело»: Радий Хабиров принял участие в открытии Музея полярников
Уфимская волна

У нас, по данным Министерства культуры, было 135 арктических музеев по всей стране, не только в арктической зоне. Вот у нас появился 136-й. Это совершенно замечательно. Тем более что он мне очень понравился.

Мария Дукальская, директор российского Государственного музея Арктики и Антарктики (г. Санкт-Петербург)

Глава республики поблагодарил всех создателей музея за успешную работу и вручил идейному вдохновителю музея Михаилу Чванову орден Григория Аксакова за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие культуры и высокие достижения в области литературы, плодотворную общественную деятельность.

Экспозиция музея общей площадью более 300 кв. м. Разделы об истории освоения Арктики, роли России в жизни этого северного региона и знаковым исследователям-полярникам, в том числе уроженцам Башкортостана. Можно увидеть карты освоения Арктики и Северного морского пути, движения льдов в Арктике и изменения климата. Пока около 200 экспонатов, в том числе камни, которые вдова одного из полярников передала в дар. Музей открыт, стоимость билетов – от 50 рублей. Также на площадке БГПУ состоялись Альбановские чтения. Блогеры и лидеры общественного мнения также поделились впечатлениями.

Музей полярников имени Валериана Альбанова станет новой достопримечательностью Башкортостана и частью большого музейного квартала Уфы. В шаговой доступности находятся Национальный музей республики, Музей имени Нестерова, Довлатовский переулок, а в планах открыть еще один музей поблизости в честь русского оперного певца Федора Шаляпина, творческий путь которого волею судеб стартовал в Уфе.

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Уфимская волна