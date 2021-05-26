«Арктика – это невозможно тяжело»: Радий Хабиров принял участие в открытии Музея полярников

История Арктики во многом связана с судьбой уроженца Башкортостана Валериана Альбанова, подвигом которого до сих пор восхищаются во всем мире. Его достижение состояло не только в том, что он совершил невероятный по трудности ледовый поход, но главное в том, что сумел сохранить и доставить копию судового журнала с двухгодичными наблюдениями во время рейда. Документы помогли ученым в дальнейшем освоении Северного морского пути. Дневник Альбанова «На юг, к Земле Франца-Иосифа» переиздавался и у нас, и за границей. А экспедиция пропала бесследно. Глава Башкортостана уверен, что музей внесет свой вклад в науку и воспитание подрастающего поколения.