«У них здесь хлебное место»: жители Уфы возмущены штрафами за парковку

В Башкортостане выписали почти в два раза больше штрафов, чем за аналогичный период прошлого года. В республике выявили свыше 5,5 тысяч случаев парковки на газонах. В регионе проходят рейды. За неправильную стоянку полагается штраф до 2 тысяч рублей. Между тем на западе Уфы растет возмущение местных жителей. В одном их дворов по улице Летчиков нет должной дорожной инфраструктуры, и это вынуждает людей оставлять автомобили где попало.
На оплату штрафов денег уходит едва ли не больше, чем на пропитание троих детей, говорит Луиза. Жители Затона кипят от негодования. Вместо обещанных парковочных мест от застройщика они получают лишь многочисленные санкции за неправильную стоянку от проверяющих.
От застройщиков одни обещания, от администрации – отписки, негодуют жители. И пока местные пытаются добиться положенного, из семейного бюджета утекают деньги. По словам людей, это длится уже практически два года.
Но такая уж у них работа. С начала года в столице республики инспекторы выявили порядка двух тысяч правонарушений за парковку на газонах. Проверяющие объясняют: запретили парковаться в таких местах не просто так.
Нехватка парковочных мест уже давно стала больной темой не только для автомобилистов, но и для чиновников. Машин становится всё больше, а вот мест для стоянки нет. Только в Башкортостане дополнительно требуется обустроить свыше 600 тысяч мест. И пока власти продолжают поиск универсального решения, в поисках места людям приходится ездить кругами.