«У них здесь хлебное место»: жители Уфы возмущены штрафами за парковку

В Башкортостане выписали почти в два раза больше штрафов, чем за аналогичный период прошлого года. В республике выявили свыше 5,5 тысяч случаев парковки на газонах. В регионе проходят рейды. За неправильную стоянку полагается штраф до 2 тысяч рублей. Между тем на западе Уфы растет возмущение местных жителей. В одном их дворов по улице Летчиков нет должной дорожной инфраструктуры, и это вынуждает людей оставлять автомобили где попало.

На оплату штрафов денег уходит едва ли не больше, чем на пропитание троих детей, говорит Луиза. Жители Затона кипят от негодования. Вместо обещанных парковочных мест от застройщика они получают лишь многочисленные санкции за неправильную стоянку от проверяющих.

Вот у нас 480 квартир в доме и где-то 40 парковочных мест. Извините меня, у нас на дворе 21 век и у каждого есть машина, у кого-то две. Но это уже необходимость, потому что большие расстояния. Вот у меня трое детей, и что теперь, нам за километр парковаться? За два километра? Где здесь парковочные места, скажите мне? Луиза Зарипова

От застройщиков одни обещания, от администрации – отписки, негодуют жители. И пока местные пытаются добиться положенного, из семейного бюджета утекают деньги. По словам людей, это длится уже практически два года.

До сих пор паркинг не построен, застройщик не найден. И регулярно каждый день приезжают специально рейдом на машине, быстренько раскидывают штрафы и уезжают. Каждый день. Люди в безвыходной ситуации. Они уже знают, что у них здесь рыбное место, хлебное. Приезжают, штрафы раскидывают и уезжают. Вероника Старкова

Но такая уж у них работа. С начала года в столице республики инспекторы выявили порядка двух тысяч правонарушений за парковку на газонах. Проверяющие объясняют: запретили парковаться в таких местах не просто так.

В ближайшие погодные условия мы все видели, какая пыль стояла в городе. Всё это происходит, потому что люди с газонов, с мягкого покрытия выносят всю грязь на проезжую часть, и мы потом всем этим дышим. Карина Бондина, старший инспектор отдела профилактики правонарушений по Ленинскому району г. Уфы