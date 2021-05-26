В Башкирии из ветхого жилья переселят в новостройки 22 тысячи человек

Около 80 семей в поселке Приютово Белебеевского района к новому году получат новые квартиры. Они проживают в домах, признанных аварийными. В целом по республике благодаря программе переселения из ветхого жилья в новостройки переедут 22 тысячи человек.
Такой способ общения через трещину в стене с соседями, может, и сближает, но не радует. Дом расходится по швам, зимой сквозняк, а с потолка в любой момент может обвалиться штукатурка. Все эти «прелести» аварийного дома жители прячут под обоями.
Двухэтажке более 60 лет. Когда владельцы квартир испугались, что он развалится пополам, сложились по 40 тысяч рублей с каждой квартиры и укрепили дом металлическими стяжками. Временное жилье им предоставили, но переезжать жильцы не стали: знали, что в этом году все равно придется собирать чемоданы. Совсем недалеко возводится новая пятиэтажка, 85 квартир в которой предназначены владельцам ветхого жилья.
Из средств федерального, регионального и муниципального бюджетов было выделено 145 миллионов рублей для приобретения квадратных метров переселенцам. Площадь квартиры будет не меньше прежней. Сейчас реализуется второй этап программы переселения из аварийных домов. Она рассчитана до 2025 года, но, со слов чиновников, досрочно завершится в 2023-м. В целом в республике расселят 125 домов в 25 муниципалитетах.
А в этой пятиэтажке живут те, чьи дома когда-то были признаны аварийными. Благодаря адресной республиканской программе в поселке Приютово возвели 4 дома. Срок сдачи пятой многоэтажки – ноябрь текущего года.