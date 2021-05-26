В Башкирии из ветхого жилья переселят в новостройки 22 тысячи человек

Около 80 семей в поселке Приютово Белебеевского района к новому году получат новые квартиры. Они проживают в домах, признанных аварийными. В целом по республике благодаря программе переселения из ветхого жилья в новостройки переедут 22 тысячи человек.

Такой способ общения через трещину в стене с соседями, может, и сближает, но не радует. Дом расходится по швам, зимой сквозняк, а с потолка в любой момент может обвалиться штукатурка. Все эти «прелести» аварийного дома жители прячут под обоями.

Боимся, вот знаете, ляжешь спать, то там треснет, то сям стукнет. И вот дрожишь, думаешь, хоть бы крыша не свалилась. У нас и крыша еле-еле душа в теле. Там ее стянули как-то, а так плохо все. Любовь Коваленко, жительница п. Приютово

Двухэтажке более 60 лет. Когда владельцы квартир испугались, что он развалится пополам, сложились по 40 тысяч рублей с каждой квартиры и укрепили дом металлическими стяжками. Временное жилье им предоставили, но переезжать жильцы не стали: знали, что в этом году все равно придется собирать чемоданы. Совсем недалеко возводится новая пятиэтажка, 85 квартир в которой предназначены владельцам ветхого жилья.

В данный дом переселятся 11 двухэтажных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Еще на территории поселка Приютово есть 10 аварийных домов. Лилия Юнусова, глава администрации Приютовского поссовета

Из средств федерального, регионального и муниципального бюджетов было выделено 145 миллионов рублей для приобретения квадратных метров переселенцам. Площадь квартиры будет не меньше прежней. Сейчас реализуется второй этап программы переселения из аварийных домов. Она рассчитана до 2025 года, но, со слов чиновников, досрочно завершится в 2023-м. В целом в республике расселят 125 домов в 25 муниципалитетах.

Закрыть вопрос данной существующей программы этих средств достаточно. Все жилье, которое до 1 января 2017 года признано аварийным, будет расселено. Если после этого срока признали, то это последующие программы. Рита Тухватшина, начальник отдела Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан