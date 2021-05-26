Пляжи Уфы проверили на готовность к летнему сезону

Уфимские пляжи почти готовы к летнему сезону. Сегодня комиссия проверила столичные зоны отдыха. На некоторых сотрудники Управления гражданской защиты выявили недочёты.

Спор на собственную жизнь. На берег любители пари вернулись уже благодаря спасателям. Ежедневно только на этом пляже одному-двум отдыхающим приходится помогать выбираться из воды. С официальным открытием сезона эта цифра увеличится в разы. Чаще всего тонут дети или любители совместить водные процедуры с алкогольными.

Если к пьяному неправильно подойти, он будет хвататься и тянуть на дно. Уфимку часто в состоянии алкогольного опьянения пытаются переплыть на спор. При этом те же самые могут прийти и на второй день пытаться. Марсель Мавлеханов, спасатель

В этом году рабочий сезон у спасателей начался раньше обычного на две недели. Жара загнала отдыхающих в воду уже в середине мая.

К буйкам у проверяющей комиссии были вопросы. Администрации зоны отдыха нужно будет их либо отмыть, либо заменить на новые. Официально купальный сезон откроется 1 июня. К этому времени все пляжи столицы должны быть приведены в порядок.

Все зоны готовы, но не бывает без недостатков. Все выявленные недостатки незначительные, на функционирование зон отдыха и обеспечение безопасности не влияют, к 1 июня будут устранены. Артур Бубнихин, заместитель начальника Управления гражданской защиты г. Уфы

Самые частые нарушения – это неправильный стенд информации или отсутствие спасательного круга и конца Александрова. С их помощью отдыхающие иногда могут сами спасти тонущего.