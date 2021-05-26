В Уфе стартует IV Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова

Завтра в Уфе стартует ежегодный Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова. В этом году он станет четвертым и будет приурочен ко дню рождения педагога артиста Миляуши Муртазиной, которая отмечает свой 95-летний юбилей.
Торжественное открытие фестиваля пройдет на сцене Башкирского театра оперы и балета. Поздравить наставника с юбилеем певец пригласил оперных звезд и лучших выпускников класса знаменитого профессора. В сопровождении Национального симфонического оркестра республики прозвучат популярные арии и дуэты из опер русских и зарубежных композиторов.