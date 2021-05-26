В Уфе стартует IV Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова

Ее пожеланием было, чтобы ее ученики выступили с произведениями, с которыми выступали, уже будучи студентами Института искусств. Я буду исполнять короля Филиппа, эту арию мы готовили на 2 курсе. Позже я ее делал и с другими режиссерами, дирижерами, музыкантами, но она помнит, как это все начиналось.

Ильдар Абдразаков, заслуженный артист России, народный артист Республики Башкортостан и Республики Татарстан