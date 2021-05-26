В Уфе стартует IV Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова

Завтра в Уфе стартует ежегодный Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова. В этом году он станет четвертым и будет приурочен ко дню рождения педагога артиста Миляуши Муртазиной, которая отмечает свой 95-летний юбилей.

Торжественное открытие фестиваля пройдет на сцене Башкирского театра оперы и балета. Поздравить наставника с юбилеем певец пригласил оперных звезд и лучших выпускников класса знаменитого профессора. В сопровождении Национального симфонического оркестра республики прозвучат популярные арии и дуэты из опер русских и зарубежных композиторов.

Фото №1 - В Уфе стартует IV Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова

Ее пожеланием было, чтобы ее ученики выступили с произведениями, с которыми выступали, уже будучи студентами Института искусств. Я буду исполнять короля Филиппа, эту арию мы готовили на 2 курсе. Позже я ее делал и с другими режиссерами, дирижерами, музыкантами, но она помнит, как это все начиналось.

Ильдар Абдразаков, заслуженный артист России, народный артист Республики Башкортостан и Республики Татарстан
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