В Москве прошла встреча потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы от Башкирии

В Москве прошла встреча участников предварительного голосования «Единой России» от Московского региона для последующего выдвижения на выборы в Госдуму. Модератором встречи, на которую собрались Наталья Орлова, Владимир Сенин, Ирина Панькина и Ризван Курбанов, выступил руководитель регионального исполкома партии Рустем Ахмадинуров.

По последним данным, из 150 тысяч выборщиков проголосовали 20 тысяч человек. Предварительное голосование продлится до 30 мая. На одно место в среднем претендуют около 19 человек.