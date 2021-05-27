В Москве прошла встреча потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы от Башкирии

В Москве прошла встреча участников предварительного голосования «Единой России» от Московского региона для последующего выдвижения на выборы в Госдуму. Модератором встречи, на которую собрались Наталья Орлова, Владимир Сенин, Ирина Панькина и Ризван Курбанов, выступил руководитель регионального исполкома партии Рустем Ахмадинуров.

По последним данным, из 150 тысяч выборщиков проголосовали 20 тысяч человек. Предварительное голосование продлится до 30 мая. На одно место в среднем претендуют около 19 человек.

Прежде всего, это включение всех наиболее значимых социально-экономических проектов РБ, дорожной карты нацпроект, привлечение федеральных инвестиционных средств, работа по зеленому финансированию.

Владимир Сенин, участник предварительного голосования партии «Единая Россия»

В 2021 году избирался в Госдуму. Проработал там шесть месяцев. Сейчас имею намерение баллотироваться от Башкортостана.

Ризван Курбанов, участник предварительного голосования партии «Единая Россия»
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