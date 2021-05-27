В Башкирии прошел мастер-класс по проведению национальных праздников

Проект «Мы сами – башкиры» создан для диалога в интернете между представителями академических сообществ Башкортостана и стран СНГ, а также призван укреплять международное и межэтническое сотрудничество, пропагандировать системы среднего профессионального и высшего образования региона. С середины февраля проводятся онлайн-встречи с представителями зарубежных вузов, чтобы привлечь абитуриентов в высшие учебные заведения республики.