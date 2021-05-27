На телеканале БСТ стартует 3 сезон реалити-шоу «Ете егет»

Съемки будут проходить с 12 по 25 июля в живописных уголках республики – Абзелиловском, Белорецком, Баймакском районах. Передача выйдет в эфир в сентябре, в новом сезоне телеканалов «БСТ» и «Курай-ТВ». У телезрителей будет возможность проголосовать за понравившегося участника и помочь ему получить «Приз зрительских симпатий».