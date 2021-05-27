На телеканале БСТ стартует 3 сезон реалити-шоу «Ете егет»

Сейчас полным ходом идет подготовка к съемкам проекта. Объявлен кастинг, в котором могут принять участие парни в возрасте от 20 до 28 лет, свободно владеющие башкирским языком. Семеро самых достойных ребят, прошедших кастинг, станут главными героями реалити-шоу «7 джигитов».
Съемки будут проходить с 12 по 25 июля в живописных уголках республики – Абзелиловском, Белорецком, Баймакском районах. Передача выйдет в эфир в сентябре, в новом сезоне телеканалов «БСТ» и «Курай-ТВ». У телезрителей будет возможность проголосовать за понравившегося участника и помочь ему получить «Приз зрительских симпатий».
Итогом реалити-шоу станет грандиозное гала-представление – праздничный бал «Ете егет», в котором примут участие как герои проекта, так и звезды сцены, представители бизнес-сообществ и другие известные люди.