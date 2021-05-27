В Башкирии беременные и семьи с детьми начнут получать новые выплаты

В России вступил в силу закон о новых выплатах. Речь идет о денежной помощи родителям-одиночкам и беременным женщинам в трудной финансовой ситуации. Соответствующий документ подписал глава государства Владимир Путин.

Так, граждане, одни воспитывающих детей в возрасте от 8 до 17 лет, будут получать около 5,6 тысяч рублей. Размер пособия зависит от прожиточного минимума в регионе. Беременные, вставшие на учет до 12 недели и чей доход не превышает прожиточный минимум, смогут рассчитывать на выплату в размере около 6 тысяч рублей.