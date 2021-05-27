В Башкирии обсудили меры по повышению рождаемости

Ребенок рождается, возникают дальнейшие вопросы, в том числе вопросы присмотра и ухода. Как маме выйти на работу, если некуда деть ребенка. Поэтому наш сертификат дошкольника, который сработал в прошлом году в Стерлитамаке, в Уфе, в этом году – в Нефтекамске. Дальнейшее продвижение проекта, очевидно, необходимо.

Ленара Иванова, министр семьи, труда, и социальной защиты населения Республики Башкортостан