В Башкирии обсудили меры по повышению рождаемости

Власти республики примут дополнительные меры по повышению рождаемости. Их обсудили на совещании, которое накануне провел Глава Башкортостана. По словам Радия Хабирова, в регионе действует ряд мер, направленных на поддержку рождаемости, обозначены проблемные вопросы и определены последующие действия правительства.
В повышении рождаемости большую роль играет доабортное консультирование, искусственное оплодотворение бездетных пар за счет бюджета. Свою востребованность доказал эксперимент по выдаче сертификата дошкольного образования в Башкортостане. Вскоре для многодетных семей введут скидки в развлекательных заведениях по карте «Алга».
Глава Башкортостана также поручил подготовить предложения по организации витаминного питания беременных женщин, созданию онлайн-курсов для будущих и молодых мам. По словам Радия Хабирова, женщинам в положении особенно нужны внимание и последующее сопровождение.