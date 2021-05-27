В Башкирии обсудили меры по повышению рождаемости

Власти республики примут дополнительные меры по повышению рождаемости. Их обсудили на совещании, которое накануне провел Глава Башкортостана. По словам Радия Хабирова, в регионе действует ряд мер, направленных на поддержку рождаемости, обозначены проблемные вопросы и определены последующие действия правительства.

 В повышении рождаемости большую роль играет доабортное консультирование, искусственное оплодотворение бездетных пар за счет бюджета. Свою востребованность доказал эксперимент по выдаче сертификата дошкольного образования в Башкортостане. Вскоре для многодетных семей введут скидки в развлекательных заведениях по карте «Алга».

Глава Башкортостана также поручил подготовить предложения по организации витаминного питания беременных женщин, созданию онлайн-курсов для будущих и молодых мам. По словам Радия Хабирова, женщинам в положении особенно нужны внимание и последующее сопровождение.

Ребенок рождается, возникают дальнейшие вопросы, в том числе вопросы присмотра и ухода. Как маме выйти на работу, если некуда деть ребенка.  Поэтому наш сертификат дошкольника, который сработал в прошлом году в Стерлитамаке, в Уфе, в этом году – в Нефтекамске. Дальнейшее продвижение проекта, очевидно, необходимо.

Ленара Иванова, министр семьи, труда, и социальной защиты населения Республики Башкортостан
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