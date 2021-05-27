Жители Уфы жалуются на химический запах

Жители нескольких районов в Уфе пожаловались на химический запах. Об этом сообщает МЧС Башкирии.

Многие жители Калининского, Орджоникидзевского, Октябрьского и Советского районов обращаются в службу 112 с жалобами на резкий химический запах. Информацию сразу передали в Росприроднадзор, Роспотребнадзор и Министерство природопользования и экологии Башкирии.