В Башкирии планируют на треть увеличить производство автобусов «НЕФАЗ»

В Башкортостане на треть увеличат производство пассажирских автобусов «НЕФАЗ». К 2024 году Нефтекамский автозавод станет выпускать до трех тысяч единиц техники в год.

Этот инвестиционный проект стал главной темой рабочей поездки премьер-министра правительства Башкортостана Андрея Назарова в Набережные Челны. В ходе встречи с гендиректором предприятия «КАМАЗ» Сергеем Когогиным также были рассмотрены договоренности о создании в городе Туймазы промышленного технопарка. Группа компаний  «КАМАЗ» планирует реализовать в Башкортостане два инвестпроекта на общую сумму 4,5 млрд рублей.

Глава республики настаивает, чтобы у нас с «КАМАЗом» партнерство расширялось. Мы договорились, что ежеквартально будут проходить встречи, которые позволят подвести итоги и наметить цели на следующие три месяца. Это даст возможность более динамично работать с «КАМАЗом» и даст нашей республике дополнительные результаты такого партнерства.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

Пассажирский транспорт – самый растущий сегмент «КАМАЗа». На площадке Нефтекамска нам удалось создать инновационный продукт, как в области традиционных автобусов, так и электробуса. Это была непростая работа, она выполнена, потребитель сегодня голосует за эту продукцию рублем.

Сергей Когогин, генеральный директор ПАО «КАМАЗ»
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