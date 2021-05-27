В Башкирии планируют на треть увеличить производство автобусов «НЕФАЗ»

В Башкортостане на треть увеличат производство пассажирских автобусов «НЕФАЗ». К 2024 году Нефтекамский автозавод станет выпускать до трех тысяч единиц техники в год.
Этот инвестиционный проект стал главной темой рабочей поездки премьер-министра правительства Башкортостана Андрея Назарова в Набережные Челны. В ходе встречи с гендиректором предприятия «КАМАЗ» Сергеем Когогиным также были рассмотрены договоренности о создании в городе Туймазы промышленного технопарка. Группа компаний «КАМАЗ» планирует реализовать в Башкортостане два инвестпроекта на общую сумму 4,5 млрд рублей.