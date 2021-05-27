В Башкирии планируют на треть увеличить производство автобусов «НЕФАЗ»

Глава республики настаивает, чтобы у нас с «КАМАЗом» партнерство расширялось. Мы договорились, что ежеквартально будут проходить встречи, которые позволят подвести итоги и наметить цели на следующие три месяца. Это даст возможность более динамично работать с «КАМАЗом» и даст нашей республике дополнительные результаты такого партнерства.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан