В Башкирии в огне погиб мужчина: его сожительница спаслась

27 мая ночью в селе Гайниямак Альшеевского района произошёл смертельный пожар. Подробности инцидент сообщила пресс-служба МЧС по РБ.

Фото №1 - В Башкирии в огне погиб мужчина: его сожительница спаслась

В частном доме по улице Ямакова вспыхнул пожар. Из-за огня сразу сработал пожарный извещатель, который разбудил жившую в доме женщину. Также сельчанка проснулась от громкого стука соседки – женщина помогла пострадавшей разбить окно и выйти из горящего дома.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Огонь полностью потушить удалось только через час. В сгоревшем доме было найдено тело 62-летнего мужчины. К сожалению, он не успел выбраться из помещения.

Причины пожара предстоит установить дознавателю МЧС России.

Фото: МЧС по РБ. 

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