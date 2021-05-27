В Башкирии в огне погиб мужчина: его сожительница спаслась

В частном доме по улице Ямакова вспыхнул пожар. Из-за огня сразу сработал пожарный извещатель, который разбудил жившую в доме женщину. Также сельчанка проснулась от громкого стука соседки – женщина помогла пострадавшей разбить окно и выйти из горящего дома.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Огонь полностью потушить удалось только через час. В сгоревшем доме было найдено тело 62-летнего мужчины. К сожалению, он не успел выбраться из помещения.