В Башкирии стартовал прием заявок на участие в конкурсе грантов Главы республики среди НКО

Это позволит довести бюджет регионального конкурса грантов до 164 миллионов рублей. В 2021 году проводится два конкурса грантов Главы республики: на сохранение и развитие государственных языков и языков местных народов, а также на развитие гражданского общества и реализацию социально значимых проектов. Их суммарный бюджет составляет почти 245 миллионов рублей.