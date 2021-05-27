В Башкирии стартовал прием заявок на участие в конкурсе грантов Главы республики среди НКО

В Башкортостане начался прием заявок на конкурс грантов Главы республики от некоммерческих организаций. В этом году регион получил почти 75 миллионов рублей в виде софинансирования по итогам заявочной кампании на гранты Президента России среди субъектов страны.
Это позволит довести бюджет регионального конкурса грантов до 164 миллионов рублей. В 2021 году проводится два конкурса грантов Главы республики: на сохранение и развитие государственных языков и языков местных народов, а также на развитие гражданского общества и реализацию социально значимых проектов. Их суммарный бюджет составляет почти 245 миллионов рублей.
В первом конкурсе жюри уже определило 38 проектов-победителей из девяти муниципалитетов республики и пяти регионов России. Итоги второго конкурса подведут в августе. Подать заявку можно до 15 июня на портале «Гранты РБ».