В Башкирии водителя, погубившего целую семью в ДТП, осудили на три года

В Башкирии завершилось расследование страшной аварии в Стерлибашевском районе. Виновнику ДТП был вынесен приговор.

Напомним, в январе 2020 года на 59 км автодороги 21-летний житель Стерлитамака попытался пойти на обгон, выехав на встречную полосу. Он не рассчитал расстояние и врезался во встречный грузовик. В результате серьёзного столкновения в ДТП погибли 19-летний парень, его 40-летняя мама и 61-летняя бабушка.

Свою вину парень признал лишь частично. Суд признал его виновным по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» и осудил на три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.