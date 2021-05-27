В Башкирии продолжает расти количество пострадавших от клещей

Так, по состоянию на 26 мая, количество укушенных выросло на четверть, на 26%. К медикам с жалобами на укусы клещей обратились уже 3726 человек, среди которых 1478 – дети. В прошлом году за этот же промежуток времени пострадали на 800 человек меньше, чем в этом.