В Башкирии продолжает расти количество пострадавших от клещей

Пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора сообщает, что в Башкирии растёт число пострадавших от укусов клещей.
Так, по состоянию на 26 мая, количество укушенных выросло на четверть, на 26%. К медикам с жалобами на укусы клещей обратились уже 3726 человек, среди которых 1478 – дети. В прошлом году за этот же промежуток времени пострадали на 800 человек меньше, чем в этом.
В целях защиты населения республики началось проведение акарицидных обработок. В Башкирии обработано уже 3244,8 га, в том числе, в Уфе – 1156,1 га.