В Уфе из-за смерти ребёнка в ДТП с грузовиком наказали дорожников

Госавтоинспекция Уфы провела выездное совещание на улице Сельской Богородской. Именно там 19 мая под колёсами КамАЗа трагически погиб 12-летний велосипедист.
Инцидент произошёл прямо перед стадионом «Гастелло». Рабочий на грузовике не заметил юного велосипедиста и наехал на мальчика. К сожалению, ребёнок скончался на месте ДТП.
После недолгого расследования были выявлены серьёзные нарушения. Так, на месте ремонтных дорог не были установлены соответствующие дорожные знаки.
Также было принято решение об устройстве тротуара вдоль трамвайных линий, знаков «пешеходный переход» и нанесении советующей разметки.
Фото: ГИБДД РБ.