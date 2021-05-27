В Уфе из-за смерти ребёнка в ДТП с грузовиком наказали дорожников

Госавтоинспекция Уфы провела выездное совещание на улице Сельской Богородской. Именно там 19 мая под колёсами КамАЗа трагически погиб 12-летний велосипедист.

Инцидент произошёл прямо перед стадионом «Гастелло». Рабочий на грузовике не заметил юного велосипедиста и наехал на мальчика. К сожалению, ребёнок скончался на месте ДТП.

После недолгого расследования были выявлены серьёзные нарушения. Так, на месте ремонтных дорог не были установлены соответствующие дорожные знаки.

Должностное лицо, ответственное за производство ямочного ремонта данного участка дороги, было привлечено к ответственности по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог». пресс-служба МВД по РБ

Также было принято решение об устройстве тротуара вдоль трамвайных линий, знаков «пешеходный переход» и нанесении советующей разметки.