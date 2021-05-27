В Башкирии в огне погибли мама и сын

Сегодня, 27 мая, в Зианчуринском районе произошла трагедия. Пожар унёс жизнь мамы и сына. Подробности сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

В сгоревшем помещении были обнаружены тела мужчины и женщины. Сообщается, что это мама и сын. Хозяин дома и отец семейства были в экстренном порядке госпитализированы с ожогами. С ними работают психологи МЧС России. Предстоит выяснить причину пожара.