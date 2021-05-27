В Башкирии сотрудника ГИБДД осудят сразу по пяти статьям

В частности, обвиняемый выявил факты нарушения правил дорожного движения пьяными водителями, но не предприняли никаких мер по привлечению их к ответственности, запросив при этом денежное вознаграждение. Также он обманул женщину, которую убедил, что возместит ущерб потерпевшим в ДТП, которое устроил её сын. Однако переданные ему деньги потратил на личные нужды. А ещё в доме сотрудника ГИБДД были обнаружены патроны к нарезному огнестрельному оружию.