В Башкирии сотрудника ГИБДД осудят сразу по пяти статьям

37-летний сотрудник ГИБДД предстанет перед судом. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины сразу по пяти уголовным статьям.
Так, его обвиняют в получении взятки, мелком взяточничестве, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном приобретении и хранении боеприпасов.
В частности, обвиняемый выявил факты нарушения правил дорожного движения пьяными водителями, но не предприняли никаких мер по привлечению их к ответственности, запросив при этом денежное вознаграждение. Также он обманул женщину, которую убедил, что возместит ущерб потерпевшим в ДТП, которое устроил её сын. Однако переданные ему деньги потратил на личные нужды. А ещё в доме сотрудника ГИБДД были обнаружены патроны к нарезному огнестрельному оружию.
Свою вину мужчина признал лишь частично. От своей должности он был отстранён. Уголовное дело передано в суд.