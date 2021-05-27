Депутаты Башкирии предлагают ввести штрафы за неправильное начисление коммунальных платежей

Если инициативы одобрят, то у органов Госжилнадзора появятся полномочия для наведения порядка: по результатам проводимых проверок они смогут оформлять протоколы о нарушениях. Суммы взысканий предлагается повысить с 20-30 тысяч до 100-200 тысяч рублей, а в отношении юридических лиц – с 50-100 тысяч до 300-350 тысяч рублей. В прошлом году в Госкомжилнадзор поступило более 6 тысяч обращений по вопросам начисления платы за жилое помещение и коммунальные услуги, возвращено 53,5 миллиона рублей.