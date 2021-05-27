В Уфе более 10 тыс девятиклассников сдадут ОГЭ по математике

Девятиклассники сегодня сдали основной госэкзамен по математике. В Уфе за парты сели более десяти тысяч школьников. 24 и 25 мая дети сдали ОГЭ по русскому языку.

Экзамен для детей начинается с обработки рук и термометрии. Маски на организаторах должны быть обязательно, а дети надевают их на свое усмотрение. Пронести телефон не получится – на входе металлоискатель. С собой в класс дети могут взять ручку, паспорт, воду в прозрачной таре и шоколадку.

Постараемся создать хорошую обстановку, чтобы дети могли успокоится показать свои результаты, наработки, чтобы максимально ответить на вопросы и получить хорошие отметки. Гульнара Тухватуллина, руководитель пункта проведения экзамена в школе №112

В уфимской школе №112 математику сегодня сдали 164 учащихся. У каждого ребенка индивидуальный пакет с заданиями, вскрывают их только в момент начала экзамена. Настроение у детей приподнятое, хотя ожидания от аттестации разные.

Хотя бы на тройку. Я попытался подготовиться, надеюсь сдам. Тимофей Сергеев, ученик 9-го класса школы № 53

Волнения нет, я уверена в своих знаниях, уверена в своих способностях. И знаю, что напишу экзамен хорошо. Алия Абдрахманова, ученица 9-го класса гимназии № 105

Длительность экзамена составляет 3 часа 55 минут. Итоговая аттестация по математике будет проводится для девятиклассников и завтра.