В Уфе более 10 тыс девятиклассников сдадут ОГЭ по математике

Девятиклассники сегодня сдали основной госэкзамен по математике. В Уфе за парты сели более десяти тысяч школьников. 24 и 25 мая дети сдали ОГЭ по русскому языку.
Экзамен для детей начинается с обработки рук и термометрии. Маски на организаторах должны быть обязательно, а дети надевают их на свое усмотрение. Пронести телефон не получится – на входе металлоискатель. С собой в класс дети могут взять ручку, паспорт, воду в прозрачной таре и шоколадку.
В уфимской школе №112 математику сегодня сдали 164 учащихся. У каждого ребенка индивидуальный пакет с заданиями, вскрывают их только в момент начала экзамена. Настроение у детей приподнятое, хотя ожидания от аттестации разные.
Длительность экзамена составляет 3 часа 55 минут. Итоговая аттестация по математике будет проводится для девятиклассников и завтра.
В Уфе открыты 46 пунктов для сдали ОГЭ. Свои знания за девять лет учебы по математике проверят более 10 тысяч школьников. Впервые результаты смогут узнать на электронном сервисе.