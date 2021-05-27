В Уфе задержали пьяного водителя, который перевозил детей

Накануне, 26 мая, сотрудники ГИБДД в Уфе заметили подозрительный автомобиль. Когда с 44-летним водителем удалось поговорить, выяснилось, что он был пьян.

Инспекторы обратили внимание на то, что в салоне было нарушено правило перевозки детей. Сам водитель на вопросы сотрудников отвечал с трудом, мямлил, путался в словах. А после мужчина признался, что выпил пиво перед поездкой. Это подтвердило и медосвидетельствование.

Выяснилось, что уфимец ранее уже был лишён водительских прав за езду в нетрезвом виде. Теперь ему грозит уголовная статья. Также на него составлен административный протокол.