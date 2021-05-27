Жительницу Башкирии после инсульта почти неделю лечили от другой болезни

Почти неделю лечили от другой болезни. Жительница Давлеканово перенесла инсульт, ее частично парализовало, однако в больнице ей диагностировали остеохондроз. Чем объясняют ситуацию медики?
Левую сторону внезапно парализовало. Это произошло на работе. Ляйсан Каримова сидела за компьютером. Нога и рука стали неметь, женщина начала терять сознание, успела позвать на помощь коллегу.
Два дня подряд Ляйсан Каримову привозили на скорой из Давлеканово в уфимскую больницу. Делали КТ мозга. На снимке за 7 мая белое пятно указывает на инсульт. Но медики почему-то его проигнорировали. То ли побоялись, то ли поленились идти наперекор республиканским врачам.
В конечном итоге пациентке все-таки оказали стационарное лечение. Сейчас Ляйсан Каримовой предстоит третий этап реабилитации. Еще две недели она проведет уже в санатории.
Причину раннего инсульта у 35-летней Лясан Каримовой специалисты объяснили особенностями строения внутренних органов.
Почему человека с инсультом отправили домой без соответствующего лечения, специалисты обещают ответить через несколько дней, когда завершится внутреннее разбирательство. Медики заявляют: готовы к диалогу. Благо, что говорить есть с кем – пациентка осталась жива и дееспособна.