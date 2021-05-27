Жительницу Башкирии после инсульта почти неделю лечили от другой болезни

Почти неделю лечили от другой болезни. Жительница Давлеканово перенесла инсульт, ее частично парализовало, однако в больнице ей диагностировали остеохондроз. Чем объясняют ситуацию медики?

Левую сторону внезапно парализовало. Это произошло на работе. Ляйсан Каримова сидела за компьютером. Нога и рука стали неметь, женщина начала терять сознание, успела позвать на помощь коллегу.

Звук по-другому начала слышать, перед глазами – квадратики, рука и нога уже не двигались. Позвала соседку, она вызвала скорую. При первичном осмотре медсестра сказала, что это похоже на инсульт и увезла уже в 21 больницу. Онемение еще сохраняется, но уже не сопровождается болью. Ляйсан Каримова

Два дня подряд Ляйсан Каримову привозили на скорой из Давлеканово в уфимскую больницу. Делали КТ мозга. На снимке за 7 мая белое пятно указывает на инсульт. Но медики почему-то его проигнорировали. То ли побоялись, то ли поленились идти наперекор республиканским врачам.

В конечном итоге пациентке все-таки оказали стационарное лечение. Сейчас Ляйсан Каримовой предстоит третий этап реабилитации. Еще две недели она проведет уже в санатории.

Учитывая течение ее заболевания, очень хорошая динамика. Надеемся, что последствий у молодой женщины не останется. Людмила Кокина, заместитель главного врача городской клинической больницы № 21 г. Уфы

Причину раннего инсульта у 35-летней Лясан Каримовой специалисты объяснили особенностями строения внутренних органов.

При выписке мне сказали, что поставят окклюдер. Этим врачом я довольна, хорошо и профессионально лечит. Ляйсан Каримова