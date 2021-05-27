В Башкирии за сутки умер один пациент с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим COVID-19 в каждом регионе.
Так, за последние сутки в Башкирии зарегистрировали 88 случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 37 842 человек. При этом с выздоровлением было выписано 35 733 пациента. Этот показатель за сутки увеличился на 132 случая. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончался лишь один пациент (за всё время – 516).
В России за сутки зарегистрировали ещё 9039 заражённых (за всё время – 5 035 207), выздоровели – 9759 (4 651 849), скончались – 402 (120 002). Одновременно болеют 263 356 пациентов.