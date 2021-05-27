Синоптики Башкирии вновь предупреждают о заморозках

Синоптики Башкирии опубликовали предупреждение для жителей республики. 28 мая в некоторых районах ожидаются заморозки.
Так, в северных и горных районах Башкирии в воздухе и на поверхности почвы может фиксироваться температура 0, -2°С. При это в среднем температура воздуха ночью задержится на отметке +10°С.
Прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается, кое-где будет туман. Ветер тёплый, юго-восточный, восточный с порывами до 2-7 м/с.
Днём будет вновь жарко. Столбик термометра поднимется до +25, +30°С в зависимости от района.