В Башкирии одобрены новые проекты пищевой промышленности на 2,2 млрд рублей

Так, в Давлекановском районе планируется построить два завода по производству мясных полуфабрикатов со своим распределительным центром. Будет создано 330 новых рабочих мест. Еще 60 человек получат работу в Мелеузовском районе, где будет построен цех по выпуску сухих молочных продуктов и компонентов для детского питания. Таким образом, в Башкортостане появится уникальное производство, не имеющее аналогов в России.