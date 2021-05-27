В Башкирии одобрены новые проекты пищевой промышленности на 2,2 млрд рублей

Инвестиционный комитет Башкортостана одобрил новые проекты в пищевой промышленности на 2,2 млрд рублей. Их обсудили на заседании «Инвестчаса», которое сегодня провёл Глава Башкортостана Радий Хабиров.
Так, в Давлекановском районе планируется построить два завода по производству мясных полуфабрикатов со своим распределительным центром. Будет создано 330 новых рабочих мест. Еще 60 человек получат работу в Мелеузовском районе, где будет построен цех по выпуску сухих молочных продуктов и компонентов для детского питания. Таким образом, в Башкортостане появится уникальное производство, не имеющее аналогов в России.
Ещё один отраслевой проект – логистический центр по хранению продовольственных товаров, который намерены построить близ уфимского аэропорта. По поручению Радия Хабирова все инвестпроекты получат поддержку республики, им компенсируют часть затрат на покупку оборудования и подготовку инфраструктуры.