Под Уфой загорелся мусорный полигон: подробности ЧП

В поселке Новые Черкассы под Уфой пожарные и коммунальные службы ведут работы по ликвидации горения на полигоне твёрдых коммунальных отходов. Едкий запах жители северной части города почувствовали два дня назад.

Площадь пожара достигала трехсот квадратных метров. Первыми бороться с огнем начали сотрудники полигона, к ним на подмогу были направлены пожарные расчеты и поливомоечные машины коммунальных служб Уфы.

В данный момент это всё проливается, тракторами мы утаптываем мусор. Также сверху закрываем грунтом, чтобы не было подачи кислорода. Сейчас около 40-50 квадратных метров основного очага осталось, и мы думаем, что до вечера мы его потушим.

Ринат Биккинин, первый заместитель директора регионального оператора МУП «Спецавтохозяйство по уборке города»
Фото №1 - Под Уфой загорелся мусорный полигон: подробности ЧП

Сейчас Управление государственного аналитического контроля при помощи передвижной лаборатории проводит маршрутные обследования в районе поселка Новые Черкассы. Под наблюдением также находится концентрация вредных веществ в воздухе в самой столице. Дознаватели тем временем выяснят причину пожара. Не исключен человеческий фактор. Тем не менее основная версия в данный момент – природный характер возгорания мусора.

К сожалению, рисков возникновения пожара на полигонах очень много. Это полигон отходов. Тут и стекло, и пластик, горючих материалов очень много. Идёт процесс разложения и гниения, и это тоже может самовоспламениться. Поэтому полигон постоянно находится в зоне риска.

Расим Абдуллин, заместитель начальника Управления пожарной охраны г. Уфы
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