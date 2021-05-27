Под Уфой загорелся мусорный полигон: подробности ЧП

В поселке Новые Черкассы под Уфой пожарные и коммунальные службы ведут работы по ликвидации горения на полигоне твёрдых коммунальных отходов. Едкий запах жители северной части города почувствовали два дня назад.
Площадь пожара достигала трехсот квадратных метров. Первыми бороться с огнем начали сотрудники полигона, к ним на подмогу были направлены пожарные расчеты и поливомоечные машины коммунальных служб Уфы.
Сейчас Управление государственного аналитического контроля при помощи передвижной лаборатории проводит маршрутные обследования в районе поселка Новые Черкассы. Под наблюдением также находится концентрация вредных веществ в воздухе в самой столице. Дознаватели тем временем выяснят причину пожара. Не исключен человеческий фактор. Тем не менее основная версия в данный момент – природный характер возгорания мусора.