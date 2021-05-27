Под Уфой загорелся мусорный полигон: подробности ЧП

В данный момент это всё проливается, тракторами мы утаптываем мусор. Также сверху закрываем грунтом, чтобы не было подачи кислорода. Сейчас около 40-50 квадратных метров основного очага осталось, и мы думаем, что до вечера мы его потушим.

Ринат Биккинин, первый заместитель директора регионального оператора МУП «Спецавтохозяйство по уборке города»