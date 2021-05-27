В детсаду в Уфе на 4-летнего малыша упала часть потолка

Громкий скандал разгорелся в одном из детских садов Уфы. На четырехлетнего мальчика осыпалась часть потолка, к счастью, ребенок отделался только ссадинами. Руководство дошкольного учреждения, со слов родителей, пыталось замолчать произошедшее, но сор из избы все-таки вынесен.

Эти травмы 4-летний Лева получил там, где он должен быть в полной безопасности, по мнению родителей, в спальне детсада. Во время тихого часа на мальчика с потолка рухнула штукатурка. Ребенку диагностировали гематомы и ссадины по всему телу.

Весь кусок, который был над его кроватью, упал прямо на него и об него обломился. Просили сначала не говорить родителям, чтобы якобы не создавать панику.

Регина Кытманова, мама пострадавшего мальчика
Фото №1 - В детсаду в Уфе на 4-летнего малыша упала часть потолка

Со слов мамы мальчика, руководство 48-го детсада уговаривало ее не выносить сор из избы. Но родители других детей все же узнали об инциденте. После ЧП ребятишек переселили в другую спальню, и на этом якобы все. Родители дошколят опасаются, что ситуация запросто может повториться и необходимы проверки.

Нам ничего не сообщили, я спросила, почему, это ведь ЧП. Хочется, чтобы весь садик проверили и не просто красиво замазали, а чтобы такое больше не повторилось. 

Юлия Дегтярева, мать одного из воспитанников детского сада №48 г. Уфы
Фото №2 - В детсаду в Уфе на 4-летнего малыша упала часть потолка
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Учреждение ежедневно посещают от 300 до 400 детей. Здание было построено в 2014, и в октябре того же года сад ввели в эксплуатацию. Примечательно, но потолок здесь осыпается не впервые.

Когда руководство, видимо, осознало, что скрывать произошедшее уже смысла нет, заведующая садом чудесным образом оказалась на месте. Она уже принесла свои извинения родителям, а факт сокрытия инцидента начальство учреждения опровергает. Сейчас якобы даже сформирована экспертная группа, которая будет проверять здание.

Падал два года назад потолок в актовом зале, нам все устранили, каждый год проходят проверки. На потолках трещин не было.

Ирина Малая, заведующая детским садом №48 г. Уфы

Между тем, родители не торопятся переводить детей в другое учреждение, а некоторые из них и вовсе не видят вины руководства сада в случившемся. Упрекают застройщика. Тем не менее, сотрудники детского сада обещают внимательней следить за состоянием здания. Ведь цена ошибки слишком велика, и платить придется уже как ответственным лицам, так и родителям.

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