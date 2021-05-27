В детсаду в Уфе на 4-летнего малыша упала часть потолка

Нам ничего не сообщили, я спросила, почему, это ведь ЧП. Хочется, чтобы весь садик проверили и не просто красиво замазали, а чтобы такое больше не повторилось.

Юлия Дегтярева, мать одного из воспитанников детского сада №48 г. Уфы