Штрафы за ошибки в платежках и восстановление бизнеса: итоги заседания Госсобрания Башкирии

В 2020 году на продажу выставлялись три объекта недвижимого имущества, аукционы по которым были признаны недействительными ввиду отсутствия заявок. Понятно, что есть и объективные причины, которые пандемия внесла, и она отразилась на всех. Это в первый раз в истории, что было закрыто все, и даже потенциальные инвесторы, которые смотрели на данные предприятия, и отсутствие возможности приехать в регион и непосредственно углубиться в работу внутри предприятия сыграло свою роль и на аукционы в том числе.

Наталья Полянская, министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан