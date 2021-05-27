Штрафы за ошибки в платежках и восстановление бизнеса: итоги заседания Госсобрания Башкирии

В Государственном собрании Башкортостана предлагают увеличить штрафы для ресурсоснабжающих организаций и операторов по обращению с ТКО до 350 тысяч рублей. Поправки могут быть приняты в кодекс об административных правонарушениях России. Инициативы обсуждали сегодня на заседании башкирского парламента. Какие еще решения приняты?

Более шести тысяч жалоб на дороговизну отопления, 53,5 млн рублей возвращено заявителям. Таковы предварительные итоги расследования ситуации с начислением  платы за жилое помещение и коммунальные услуги в Башкортостане, которые получил Госкомжилнадзор. Государственное собрание республики предлагает ужесточить кодекс об административных правонарушениях России, чтобы привлекать к ответственности  ресурсоснабжающие организации и операторов по обращению с ТКО. Суммы взысканий предлагается повысить с 20-30 тысяч до 100-200 тысяч рублей, а в отношении юридических лиц – с 50-100 тысяч до 300-350 тысяч рублей.

Рассчитываем получить эффект в виде закрытия ненормальной ситуации, которая сложилась в начале этого года, когда у граждан возникли многочисленные вопросы с суммами начислений, с порядком доначислений за коммунальные услуги, состояние приборов общедомового учета ресурсов. Вот на это и направлены эти закинициативы. 

Николай Хорошилов, председатель комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсобрания Республики Башкортостан
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На заседании Государственного Собрания Управление Федеральной службы судебных приставов отчиталось о поступлении исполнительных производств на сумму более 98 млрд рублей, что на два процента ниже уровня 2019 года. По количеству вновь возбуждённых исполнительных производств республика занимает девятое место по России и первое в ПФО. В целом от деятельности приставов в консолидированный бюджет России поступило около 3,8 млрд рублей, в том числе в казну Башкортостана – 1,275 млрд рублей.

В 2020 году произошло незначительное на 2,5% количество обращений граждан на неправомерные действия коллекторских организаций. Основные нарушители федерального законодательства в 2019 году уже были исключены из государственного реестра. Жалобы по ним уже не поступали.

Ильнур Махмутов, руководитель УФССП по Республике Башкортостан

Доходы от продажи государственного и муниципального имущества в 2020 году достигли почти 40 млн рублей, сообщила глава Минземимущества Башкортостана Наталья Полянская. Пандемия коронавируса серьезно повлияла на деятельность министерства. Также в республике восстанавливается предпринимательство.

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В 2020 году на продажу выставлялись три объекта недвижимого имущества, аукционы по которым были признаны недействительными ввиду отсутствия заявок. Понятно, что есть и объективные причины, которые пандемия внесла, и она отразилась на всех. Это в первый раз в истории, что было закрыто все, и даже потенциальные инвесторы, которые смотрели на данные предприятия, и отсутствие возможности приехать в регион и непосредственно углубиться в работу внутри предприятия сыграло свою роль и на аукционы в том числе.

Наталья Полянская, министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан

Была оказана помощь предпринимателям во время пандемии, были ограничительные меры, сократилось количество предпринимателей в прошлом году на 3,5%, но сейчас статистика показывает, что уже есть восстановление. Мы уже в принципе вернулись к допандемийному уровню.

Флюр Асадуллин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан 

Также Государственное Собрание Башкортостана ужесточило наказание за продажу емкостей со сжиженным углеводородным газом, включая газовые зажигалки. Закон направлен на противодействие сниффингу в подростковой среде. Для физлиц штраф составит от трех до четырех тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 тысяч до 25 тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей. За повторное нарушение – до 70 тысяч рублей.

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