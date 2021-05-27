Штрафы за ошибки в платежках и восстановление бизнеса: итоги заседания Госсобрания Башкирии

В Государственном собрании Башкортостана предлагают увеличить штрафы для ресурсоснабжающих организаций и операторов по обращению с ТКО до 350 тысяч рублей. Поправки могут быть приняты в кодекс об административных правонарушениях России. Инициативы обсуждали сегодня на заседании башкирского парламента. Какие еще решения приняты?
Более шести тысяч жалоб на дороговизну отопления, 53,5 млн рублей возвращено заявителям. Таковы предварительные итоги расследования ситуации с начислением платы за жилое помещение и коммунальные услуги в Башкортостане, которые получил Госкомжилнадзор. Государственное собрание республики предлагает ужесточить кодекс об административных правонарушениях России, чтобы привлекать к ответственности ресурсоснабжающие организации и операторов по обращению с ТКО. Суммы взысканий предлагается повысить с 20-30 тысяч до 100-200 тысяч рублей, а в отношении юридических лиц – с 50-100 тысяч до 300-350 тысяч рублей.
На заседании Государственного Собрания Управление Федеральной службы судебных приставов отчиталось о поступлении исполнительных производств на сумму более 98 млрд рублей, что на два процента ниже уровня 2019 года. По количеству вновь возбуждённых исполнительных производств республика занимает девятое место по России и первое в ПФО. В целом от деятельности приставов в консолидированный бюджет России поступило около 3,8 млрд рублей, в том числе в казну Башкортостана – 1,275 млрд рублей.
Доходы от продажи государственного и муниципального имущества в 2020 году достигли почти 40 млн рублей, сообщила глава Минземимущества Башкортостана Наталья Полянская. Пандемия коронавируса серьезно повлияла на деятельность министерства. Также в республике восстанавливается предпринимательство.
Также Государственное Собрание Башкортостана ужесточило наказание за продажу емкостей со сжиженным углеводородным газом, включая газовые зажигалки. Закон направлен на противодействие сниффингу в подростковой среде. Для физлиц штраф составит от трех до четырех тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 тысяч до 25 тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей. За повторное нарушение – до 70 тысяч рублей.