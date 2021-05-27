В Башкирии показали, как борются с шелкопрядом

В Зианчуринском районе для борьбы с нашествием непарного шелкопряда привлекли сверхлёгкие самолеты. Обрабатывают пораженные леса также с земли. В общей сложности специалистам нужно уничтожить насекомых на площади более 90 тысяч гектаров.

Сверхлегкому воздушному судну СП-30 для взлёта достаточно пары сотен метров поля. При этом даже неподготовленная площадка не является проблемой. Обработку зианчуринских лесов авиаторы начинают с рассветом и пока температура не поднимется до +25 градусов. Если воздух теплее, то химикаты теряют свои свойства, говорят специалисты. Работу продолжают после того, как жара спадёт, и до позднего вечера.

Начали мы работать с 23 числа. На сегодняшний день обработали 3200 гектаров леса. На этом месте нужно обработать 8000 гектаров. Сергей Белякин, пилот

Нашествие шелкопрядов в Зианчуринском районе было зарегистрировано в 2019-м. Насекомые попали в Башкортостан с территории соседней Оренбургской области. Обработку от них проводили и в прошлом году. Однако денег на всю территорию зараженных лесов не хватило. Вредители успели отложить личинки, которые уже этой весной нанесли урон лесному фонду.

Осенью прошлого года мы провели обследование. Выявили, что поражено 93 тысячи гектаров очагами непарного шелкопряда. У нас в районе лесной фонд составляет 123 тысячи гектаров. И считайте, это уже 76 процентов от общей площади леса. Шагит Татлыбаев, начальник отдела Зианчуринского лесничества

Порядка 40 тысяч гектаров леса обработают с земли. Для этого используют спецавтомобили высокой проходимости. На них установлены мощные распылители. Прежде чем начать работу, районные власти оповестили жителей и пчеловодов через местные газеты и социальные сети.

Ценность этой установки – это приводимые в движение мощным двигателем форсунки, которые позволяют развевать рабочие жидкости в сверхзвуковом разбиении. И в результате от одной капли мы получаем большое количество мелких нанокапель. Вакиль Шириев, директор по науке ООО «Гарт-Сервис»

Эти нанокапли образуют туман, который обволакивает пораженные шелкопрядом леса. При этом водитель и оператор установки находятся в герметичной кабине.

С земли препарат от шелкопряда распыляют исключительно ночью, чтобы не навредить полезным насекомым, таким как пчелы. При этом специалисты учитывают потоки воздуха. Скорость ветра не должна превышать трех метров в секунду. Только при таких условиях туман держится над распыленной территорией несколько часов.