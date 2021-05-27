В Уфе открылся IV Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова

Сегодня в Уфе стартовал Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова. Артист приурочил его ко дню рождения своего педагога Миляуши Муртазиной, которая в этом году отмечает свой 95-летний юбилей. Торжественное открытие фестиваля состоялось на сцене Башкирского театра оперы и балета.
Ежегодный Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова, основанный в 2018 году, сегодня является одним из крупнейших динамично развивающихся музыкальных форумов России. В этот раз открытие масштабного события приурочили к 95-летию Миляуши Муртазиной – профессора Уфимского государственного института искусств, посвятившего практически всю жизнь вокальной педагогике. Миляуша Галеевна воспитала целую плеяду оперных звезд, среди которых и братья Абдразаковы.
В гости к именитому педагогу сегодня зашёл и глава республики. Радий Хабиров поздравил Миляушу Муртазину с днём рождения и поблагодарил ее за неоценимый вклад в развитие культуры не только Башкортостана, но и всей страны. Ну а поздравить своего наставника с юбилеем в Театр оперы и балета пришли лучшие выпускники класса знаменитого профессора.
К сожалению, Миляуша Муртазина не смогла посетить открытие фестиваля. На концерте именитый педагог пристустовала онлайн. Для нее организовали индивидуальную трансляцию.
На сцене Театра оперы и балета в сопровождении Национального симфонического оркестра республики прозвучали популярные арии и дуэты из опер русских и зарубежных композиторов. Вместе с Ильдаром Абдразаковым на концерте выступили Елена Стихина, Владислав Сулимский, Василий Ладюк и другие звезды оперы.
Четвертый фестиваль значительно расширил свой формат и географию. В 2021 году проект представлен уже в семи городах. Помимо Уфы, концерты пройдут в Новосибирске, Томске, Тюмени, Тобольске и Астрахани. В этих городах Ильдар Абдразаков ни разу не был и выступит там впервые.