Молодежка «Уфы» завершила футбольный сезон

Напомним, на уфимском стадионе «Нефтяник» вскоре появится новое футбольное покрытие. Речь идет о трех мини-полях, которые служат спортшкольникам для проведения тренировок и различных турниров. Предыдущий газон прослужил 7 лет и устарел. С приобретение нового покрытия клубу помогли в Российском футбольном союзе.