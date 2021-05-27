Молодежка «Уфы» завершила футбольный сезон

Молодежная команда «Уфа» завершила сезон. Сегодня башкирский коллектив провел гостевую игру против сверстников из московского «Динамо».
Подопечные Альберта Лукманова уступили сопернику со счетом 1:3. Единственный гол забил Артем Пикарев. Так уфимская команда заняла 13-е место в турнирной таблице в молодежной лиге.
Напомним, на уфимском стадионе «Нефтяник» вскоре появится новое футбольное покрытие. Речь идет о трех мини-полях, которые служат спортшкольникам для проведения тренировок и различных турниров. Предыдущий газон прослужил 7 лет и устарел. С приобретение нового покрытия клубу помогли в Российском футбольном союзе.