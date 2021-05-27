В Уфе проходит кубок столицы Башкирии по плаванию

В центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой сильнейших выявляют более 100 участников. Возрастная категория среди девушек 2008 года рождения и старше, у юношей – 2006 и старше.

На турнире представлены практически все дистанции и стили: баттерфляй, вольный, брасс и плавание на спине на 25, 50, 100 и 400 метров. Для спортсменов кубок Уфы – последний турнир нынешнего плавательного сезона.

В этом году рано начинается Башкирия, будем просматривать ребят и уже готовиться. Вероника Таянович, главный секретарь соревнований

Впереди пловцов ждет небольшой отдых, а летом всем предстоит подготовка к новым соревнованиям. На кубке Уфы спортсмены смогли вновь прочувствовать большую воду и соревновательный дух. Следующий турнир их ждет в сентябре, им станет чемпионат республики, а затем первенство ПФО.