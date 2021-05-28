В Башкирии арестовали тренера, которого 14-летняя девочка обвинила в изнасиловании

В Ишимбае задержан и арестован 33-летний тренер по кикбоксингу, которого 14-летняя воспитанница обвинила в изнасиловании . Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Напомним, инцидент произошёл 18 мая. Тренер пригласил девочку в свою комнат, а после совершил над ней сексуальное насилие. Пострадавшая в этот же вечер рассказала о случившемся родителям, которые и заявили в полицию.