В Башкирии арестовали тренера, которого 14-летняя девочка обвинила в изнасиловании

В Ишимбае задержан и арестован 33-летний тренер по кикбоксингу, которого 14-летняя воспитанница обвинила в изнасиловании. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Фото №1 - В Башкирии арестовали тренера, которого 14-летняя девочка обвинила в изнасиловании

Напомним, инцидент произошёл 18 мая. Тренер пригласил девочку в свою комнат, а после совершил над ней сексуальное насилие. Пострадавшая в этот же вечер рассказала о случившемся родителям, которые и заявили в полицию.

Ишимбайский городской суд поместил обвиняемого под стражу до 25 июля. Было возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.

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