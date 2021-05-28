В Башкирии отметили День химика

В последнее воскресенье мая химики отмечают свой профессиональный праздник.  В этом году Профсоюзу химиков России исполняется 103 года. В республиканской организации на сегодняшний день состоит более 22 тысяч сотрудников химической и нефтехимической отрасли.

Республиканская организация Башкортостана Росхимпрофсоюза представляет интересы работников в системе социального партнерства, ведет коллективные переговоры в Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, принимает участие в организации и развитии санаторно-курортного лечения, детского оздоровительного отдыха, дополнительного образования, физической культуры и спорта, благотворительной деятельности. Проводит целенаправленную кадровую политику. Одним из главных событий стало открытие в 2009 году Учебно-спортивного культурного центра в Уфе, построенного на средства Росхимпрофсоюза для обучения членов профсоюза и организации спортивных и культурных мероприятий. 

Фото №1 - В Башкирии отметили День химика

За весь столетний период мы достойно представляем профсоюз не только в Башкортостане, но и в России. Также мне бы хотелось отметить наши предприятия, которые всегда стоят на страже здоровья наших людей. Дорогие химики, от имени  республиканской организации Башкортостана сердечно поздравляю вас с Днем химика! Выражаю искреннюю признательность и благодарность за ваш труд, за ваш профессионализм.

Зумара Ганиева, председатель Республиканской организации Башкортостана Российского профессионального союза работников химических отраслей промышленности
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