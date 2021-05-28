В Башкирии отметили День химика

В последнее воскресенье мая химики отмечают свой профессиональный праздник. В этом году Профсоюзу химиков России исполняется 103 года. В республиканской организации на сегодняшний день состоит более 22 тысяч сотрудников химической и нефтехимической отрасли.
Республиканская организация Башкортостана Росхимпрофсоюза представляет интересы работников в системе социального партнерства, ведет коллективные переговоры в Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, принимает участие в организации и развитии санаторно-курортного лечения, детского оздоровительного отдыха, дополнительного образования, физической культуры и спорта, благотворительной деятельности. Проводит целенаправленную кадровую политику. Одним из главных событий стало открытие в 2009 году Учебно-спортивного культурного центра в Уфе, построенного на средства Росхимпрофсоюза для обучения членов профсоюза и организации спортивных и культурных мероприятий.