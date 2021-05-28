В Башкирии отметили День химика

За весь столетний период мы достойно представляем профсоюз не только в Башкортостане, но и в России. Также мне бы хотелось отметить наши предприятия, которые всегда стоят на страже здоровья наших людей. Дорогие химики, от имени республиканской организации Башкортостана сердечно поздравляю вас с Днем химика! Выражаю искреннюю признательность и благодарность за ваш труд, за ваш профессионализм.

Зумара Ганиева, председатель Республиканской организации Башкортостана Российского профессионального союза работников химических отраслей промышленности