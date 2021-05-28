В Уфе прошел круглый стол, посвященный реабилитации военных инвалидов

В Уфе прошла встреча общественной организации военных инвалидов «ВоИн» и партии «Единая Россия». Инвалиды войны и боевых действий из Туймазинского района не могут получить путевки в санатории для реабилитации. Проблемы оказания медицинской помощи и трудоустройства обсудили в столице Башкирии.

В Уфе прошла встреча с региональными отделениями общероссийской общественной организации военных инвалидов «ВоИн» и партии «Единая Россия». Инвалидам подарили планшеты, также для них планируют провести курсы компьютерной грамотности, помогут освоить интернет-технологии, онлайн-услуги. Это поможет, например, при записи к врачу или при трудоустройстве.

К сожалению, реабилитация на государственном уровне поставлена очень плохо. У нас ребята не могут получить санитарные путевки, очень сложно получают. К сожалению, очень многие болеют.

Разиль Тимеркаев

Люди 18 лет были в горячих точках, многое видели. У них много болезней.

Марат Нигматуллин
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