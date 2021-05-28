В Башкирии прошла «Малая фольклориада»

В преддверии события мирового масштаба в Башкортостане решили провести «Малую фольклориаду». На сцену Бирского дворца культуры вышли коллективы учреждений стационарного социального обслуживания населения. Каждая из команд должна была представлять ту или иную страну.

Накануне Всемирной фольклориады, которая пройдет летом в Башкирии, организаторы решили окунуться в культуру и традиции стран-участниц масштабного фестиваля. Коллективы домов-интернатов кропотливо готовились к «Малой фольклориаде», шили костюмы, делали поделки, изучали историю страны, которую они представляли на сцене.

Мы представляем остров Гренландия. Хотим показать народу, что на этом острове есть жизнь. Мы представляли стихотворение, посвященное Гренландии, историю культуру и народный танец «Слияние севера». Эмилия Хакимова, культорганизатор Янаульского психоневрологического интерната

Германия, Греция, Занзибар и много других стран. География «Малой фольклориады» была достаточно широкой. На сцену Бирского дворца культуры поднялись воспитанники 21-го учреждения социального обслуживания населения республики. Победу же в конкурсе художественной самодеятельности одержала команда дома-интерната для престарелых из города Октябрьского.