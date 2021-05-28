В Уфе водитель иномарки сбил бабушку с внучкой

Сегодня, 28 мая, рано утром в Уфе произошла серьёзная авария. Водитель на иномарке сбил бабушку с внучкой.

Как сообщает ГИБДД Уфы, 52-летний мужчина за рулём «Ниссан Альмера» совершал поворот на улицу Менделеева, двигаясь по улице 50 лет СССР. В этот момент в зоне регулируемого пешеходного перехода проезжую часть пересекали бабушка с внучкой. Водитель совершил наезд на пешеходов.