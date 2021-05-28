В Уфе водитель иномарки сбил бабушку с внучкой

Сегодня, 28 мая, рано утром в Уфе произошла серьёзная авария. Водитель на иномарке сбил бабушку с внучкой.

Как сообщает ГИБДД Уфы, 52-летний мужчина за рулём «Ниссан Альмера» совершал поворот на улицу Менделеева, двигаясь по улице 50 лет СССР. В этот момент в зоне регулируемого пешеходного перехода проезжую часть пересекали бабушка с внучкой. Водитель совершил наезд на пешеходов.

Фото №1 - В Уфе водитель иномарки сбил бабушку с внучкой

Пострадавшую женщину и маленькую девочку в срочном порядке госпитализировали. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

Фото: ГИБДД Уфы. 

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