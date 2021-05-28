Меценат построил храм в родном селе в Башкирии

В Башкортостане растет количество участников проекта «Атайсал», который инициировал Глава республики. Добившись определенных успехов в жизни, люди продолжают поддерживать свою малую родину, даже проживая в других городах и регионах. Чем помогают землякам выходцы из села Арсеново Зианчуринского района?

Свою родную деревню арсеновцы восхваляют не только в стихах. На Школьной горе, что возвышается над селом, прошло детство каждого местного жителя. Зимой катались на санках, весной выпускники школ встречают здесь рассвет. Теперь они могут сделать это, вновь сев за парту. Арт-объект с крышей в форме раскрытой книги построил меценат Леонид Егоров. На столе глобус и статуэтка Льва Толстого. На опорах – портрет Мустая Карима и его известное стихотворение о Башкортостане на карте мира. Теперь эта беседка – местная достопримечательность.

Отсюда много выходцев, которые учились в этой школе. В детстве катались с этой горы. Они приезжают сюда и вспоминают свое детство. Молодожены вешают замки. Самое популярное место. Отсюда открывается очень красивый вид на село и на окрестности села. Наиль Якшигулов, глава администрации Сакмарского сельского совета

Не только видами села можно полюбоваться с горы, но и храмом Табынской Божьей матери. Его фундамент Леонид Егоров заложил еще в 2008 году. А в 2013 церковь освятил епископ Салаватский и Кумертауский Николай. Сейчас уроженец Арсеновки Леонид Лазаревич живет в Челябинске. Построить храм для земляков он решил вместе с родным братом Львом Егоровым.

Сруб для храма заказали в Бурзянском районе, а иконы привозили друзья и знакомые со всего мира. Арсеново – многонациональное село. Тем не менее строительство церкви жители поддержали единогласно.

Изначально мы планировали поставить маленький домик-часовню, но потом решили построить побольше. Чтобы здесь можно было и отпевать, и крестить. Лев Егоров, житель с. Арсеново

Но и на этом добрые дела не закончились. Ещё один арт-объект появился уже в центре села. Главный смысл – не забывать свою малую родину. Кстати, примеру Егоровых последовали и другие сельчане. Земляки выделили средства на укладку тротуарной плитки в парке Победы.