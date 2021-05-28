В Башкирии двое насильников просили о помиловании

Комиссия при Главе Башкирии по вопросам помилования рассмотрела два обращения с просьбой о досрочном освобождении. Сообщается, что было подано три ходатайства, однако по всем вынесено отрицательное решение.

Два прошения из трёх связаны с действиями сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Так, один из заключенных уже судимый ранее за подобное преступление надругался над своей внучкой. Ещё один заключенный ударил 14-летнюю девочку по голове, а потом изнасиловал её, после чего угрожал убийством, если пострадавшая расскажет о случившемся.