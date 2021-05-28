Житель Башкирии воткнул в своего товарища ложку

В Кармаскалинском районе произошла ссора между двумя товарищами. Накануне, 27 мая, в больницу доставили 32-летнего жителя деревни Мукаево с проникающим ранением в животе.

Оказалось, на сельчанина напал его 43-летний друг. Мужчины решили провести время за распитием спиртных напитков, но под градусом дружеская посиделка быстро превратилась в конфликт. Молодой товарищ в пыле спора ударил старшего, но тот сильно разозлился, схватил чайную ложку и несколько раз ударил ею друга.